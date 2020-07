Riparte la campagna "Eco-L'Aquila", il 20 luglio pulizia del parco giochi di via D'Ascanio

Lunedì 20 luglio, si terrà la quattordicesima uscita della campagna ecologica "Eco L'Aquila", promossa dall'associazione Ju parchetto con noi.

L'appuntamento è alle ore 10 nel parco giochi in via Domenico D’Ascanio (zona Trony, foto). L'area, in stato evidente di abbandono e sommersa di rifiuti, sarà ripulita dai volontari e da quanti vorranno unirsi all'iniziativa.

Si tratta di un intervento che era stato già programmato per lo scorso 14 marzo ma il lockdown aveva costretto gli organizzatori a rimandarlo.

A tutti i partecipanti saranno messi a disposizione dall’associazione guanti, mascherine e gel igienizzante mani.

Allo smaltimento dei rifiuti raccolti penserà l’Asm.