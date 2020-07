L'Aquila, servizi demografici: 5mila iscritti all’anagrafe online

In soli 10 giorni di attivazione, dal 7 al 17 luglio, il nuovo portale dell’anagrafe comunale conta già 5mila iscritti, che possono chiedere e stampare da casa i certificati d'anagrafe e di stato civile, senza dover fare le file agli sportelli e senza pagare i costi per diritti di segreteria.

Lo rende noto il Comune dell'Aquila.

Per usufruire dei servizi demografici digitali è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune dell’Aquila a questo indirizzo: http://www.comune.laquila.it/pagina736_anagrafe-on-line.html, ottimizzato per il browser Chrome. All’interno della pagina web è possibile scaricare sia l’avviso sulle modalità di accesso al servizio che il manuale d’uso.

È possibile accedere all’Anagrafe on line tramite identità digitale SPID oppure con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), tessera sanitaria (TS-CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). In via provvisoria, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, l'accesso è consentito anche registrandosi sul portale e ricevendo via mail le credenziali di accesso (utente e password).

Tuttavia, alla luce del Decreto-Legge n. 76 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, s’invitano gli utenti a dotarsi di identità digitale tramite SPID per poter usufruire in futuro di molteplici servizi della Pubblica Amministrazione, che saranno accessibili solo tramite questo sistema. Si ricorda, inoltre, che l’accesso tramite nome utente e password sarà disattivato entro l’anno.