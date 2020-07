A14, sconto sui pedaggi. Da fine mese si torna alle due corsie di marcia

Sconto sul pedaggio tra i caselli di San Benedetto del Tronto e Val di Sangro, dalla mezzanotte trascorsa e fino al 31 luglio e, da inizio agosto, ritorno alla circolazione sulle due corsie di marcia.

Si sblocca il 'nodo' A14: Autostrade per l'Italia ha annunciato le misure che dovrebbero dare respiro all'Abruzzo, ostaggio delle code chilometriche sull'arteria adriatica.

Il primo provvedimento arriva dopo l'autorizzazione, da parte della Procura di Avellino, a modificare i cantieri di sostituzione delle barriere di protezione sui viadotti sequestrati da oltre otto mesi; di fatto, è stato accordato di svolgere i lavori con una distanza minima che possa assicurare sia le operazioni di sostituzione in sicurezza che il regolare senso di marcia sulle due corsie, sebbene con velocità limitata.

"Entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sulle autostrade A14", la comunicazione di Autostrade per l'Italia; "la rilevante novità giunge a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l'attuale assetto dei cantieri sulle tratte interessate. In questo modo sarà possibile garantire al traffico le due corsie preesistenti per senso di marcia".

I primi interventi delle Direzioni di Tronco di Pescara e Cassino per l'ampliamento delle corsie sono partiti l'altra notte nelle Marche; sul tratto dell'Abruzzo inizieranno la prossima settimana.

Il secondo provvedimento, invece, è già scattato. "In considerazione dei volumi di traffico attesi nei prossimi giorni, storicamente più elevati sulla A14, Autostrade per l'Italia ha deciso di attivare dalla mezzanotte una riduzione del 50% della quota di propria competenza del pedaggio, e solo della quota di competenza del concessionario (dunque, il taglio non sarà del 50% sulla tariffa applicata, ma inferiore considerate le varie aliquote), relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro, in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito. Tale misura resterà in vigore fino alla fine del mese di luglio quando saranno completati gli interventi di ampliamento delle corsie dell'A14".

La riduzione sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto; varrà anche se si entra a Bari e si esce a Bologna (esclusivamente nel tratto San Benedetto del Tronto-Val di Sangro), o se si prende l'autostrada di un altro gestore (per esempio se si entra all'Aquila e si esce ad Ancona).

"Autostrade per l'Italia - conclude la società - esprime soddisfazione per l'esito del confronto tenutosi in questi mesi con la Procura, sulla base delle indicazioni tecniche pervenute dal ministero dei Trasporti, che consentirà una regolare circolazione agli utenti sulle tratte, soprattutto in vista dei flussi di traffico estivi".

Le reazioni al provvedimento non si sono fatte attendere. Per William Facchinetti, coordinatore regionale Fita Cna (Federazione italiana trasportatori artigiani), "più che la riduzione del pedaggio, che sa tanto di contentino, l'importante è il ripristino della doppia corsia. Contentino perché i danni subiti, in un'Italia spaccata in due dallo scorso novembre, sono di gran lunga superiori al risparmio che si potrà avere. Giovedì prossimo era in programma una riunione con le altre associazioni di categoria per decidere quali azioni di protesta fare. Valuteremo. In attesa rimarremo vigili e cercheremo di avere maggiori ragguagli sulla vicenda".

"Dieci giorni di sconto dopo 10 mesi di calvario? Si sono sprecati", l'affondo del governatore Marco Marsilio.