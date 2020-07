Coronavirus, i dati del 18 luglio: in Abruzzo un nuovo caso, in Italia +249 contagi

Sono 12.368 i casi persone attualmente positive al coronavirus registrati in Italia alle 17 di sabato 18 luglio: +249 rispetto ai 233 di ieri, mentre i decessi crescono di 14 unità e arrivano a 35.042 (erano 35.028).

Lo si apprende dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile.

Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 48.265 unità, che porta il totale dei test effettuati dall’inizio dell’epidemia a 6.202.524 (per 3.692.257 casi testati). Al momento, i soggetti ricoverati in terapia intensiva sono 50, 757 quelli ricoverati con sintomi (-14), e 11.561 quelli che vengono tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare (-74).

Abruzzo

In Abruzzo, nelle ultime 24 ore, si è registrato un nuovo caso in provincia di Pescara, che porta il totale dei contagiati a 3335. Zero i decessi. I ricoverati totali sono 15 (di cui nessuno in terapia intensiva), le persone in isolamento domiciliare 102, i dimessi/guariti 2750, gli attualmente positivi 117. Complessivamente i test eseguiti sono 118.745.

88 casi positivi in Lombardia, in tre Regioni 0 contagi

Con 9.054 tamponi effettuati sono invece 88 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia (di cui 9 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'). Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva e 149 negli altri reparti (dieci meno di ieri). Sono invece 10 i decessi, il cui numero complessivo sale a 16.788. Fra i positivi, 29 si sono registrati a Bergamo, 24 a Milano. Passando alle altre Regioni da segnalare i 40 casi registrati in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania. , Le rimanenti Regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso, quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri.

Positivi ancora in crescita in Veneto: +34

Non si ferma intanto la crescita dei soggetti contagiati in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 34 casi positivi - come segnala il report della Regione - che portano a 19.559 il conteggio dall'inizio dell'epidemia. Il trend, che ha fatto rialzare in Veneto l'indice Rt a 1,61, è dovuto ai nuovi focolai di 'importazione' riscontrati nelle ultime settimane soprattutto tra Vicenza e Padova, e a quello numericamente più importante trovato tra gli immigrati nel centro della Croce Rossa di Jesolo. Si contano anche due nuovi decessi, che portato il totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo) a 2.049. Un'impennata è stata registrata anche tra i soggetti in isolamento domiciliare, saliti a 1.722 (+105).

40 nuovi positivi in Emilia Romagna, un morto nel Riminese

Sono 40 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino della Regione, con dati aggiornati alle 12, la gran parte dei nuovi contagi (individuati grazie a 4.775 tamponi) sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall'estero. Fra questi, 25 sono asintomatici. Si conta un nuovo decesso, nel Riminese. A fronte di 33 nuove guarigioni, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.234 (6 in più di ieri). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 85 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

In Basilicata 323 tamponi, nessuno è positivo

La Basilicata si conferma invece una delle Regioni vicine ad essere “Covid-free”. Sono risultati infatti tutti negativi i 323 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, dove i casi di contagio confermati restano tre: lo ha reso noto la task force regionale. Tre sono le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Carlo” di Potenza: una sola è conteggiata “nel totale degli attivi” perché residente in Basilicata, mentre le altre due sono di nazionalità estera. Le persone in isolamento domiciliare sono due. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati analizzati in Basilicata 44.020 tamponi, 43.596 dei quali sono risultati negativi.