L'Aquila: lavori in via Tagliacozzo e al cimitero di Pescomaggiore

“Partiranno a breve, per concludersi entro qualche settimana, i lavori di riqualificazione di via Tagliacozzo, nel tratto che costeggia il parco del Castello, e del cimitero della frazione di Pescomaggiore”.

Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi.

“Gli interventi su via Tagliacozzo, – hanno proseguito sindaco e assessore – riguarderanno il rifacimento del marciapiede e del prospiciente muro di contenimento, a seguito della rimozione di quello attualmente presente, che versa in stato di degrado, la posa in opera di cigli stradali in pietra naturale e di canalizzazioni, oltre alla riprofilazione del terreno e della scarpata. Si tratta di lavori di riqualificazione che andranno a interessare un’area inserita in un contesto urbano centrale e molto frequentato da famiglie, cittadini e turisti, data la vicinanza al Castello Cinquecentesco e al parco giochi, con la presenza di numerosi parcheggi e che, pertanto, necessita di una viabilità pedonale adeguata e sicura".

Il costo complessivo degli interventi è di circa 100mila euro.

In riferimento, invece, al cimitero di Pescomaggiore, si tratta della realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria di tutta l’area, con la rimozione di un tetto in eternit e la relativa sostituzione con struttura analoga in diverso materiale, la ripavimentazione, la sistemazione dei vialetti interni e la sostituzione del cancello di ingresso. In questo caso gli interventi avranno un costo di circa 60mila euro.

"Nel complesso – hanno concluso Biondi e Fabrizi – andranno eseguite opere di riqualificazione molto attese dalla cittadinanza e volte a migliorare la fruibilità, il decoro e la sicurezza di luoghi molto frequentati, con la consueta, puntuale attenzione dell’amministrazione comunale sia per il centro cittadino che per le frazioni”.