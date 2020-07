L'Aquila, gratuito fino al 15 settembre il servizio di bus navetta per il centro storico

Sarà gratuito fino al 15 settembre il bus navetta per il centro storico dell’Aquila. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti.

Il servizio, attivato un anno fa, sospeso a marzo per via dell’emergenza coronavirus e ripreso l’1 giugno scorso con tutte le modalità per garantire il distanziamento interpersonale e la sicurezza, consente di raggiungere il centro cittadino dal terminal di Collemaggio passando per viale di Collemaggio, viale Crispi, corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, via San Bernardino, via Zara, via Castello, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), viale Gran Sasso, via Strinella, con ritorno al capolinea del terminal.

Le partenze dal parcheggio di Collemaggio si susseguiranno una ogni venti minuti dalle 8.40 alle 13 e dalle 15.40 alle 19.40.

“L’iniziativa di garantire la gratuità del servizio fino a metà settembre – hanno spiegato Biondi e Mannetti – è stata presa in accordo con le associazioni di categoria, in particolare con quelle dei commercianti e delle attività produttive del centro storico (le più colpite dallo stop imposto nella seconda parte dell’inverno per l’emergenza covid-10), proprio per favorire un ritorno sempre più marcato dei cittadini nel centro storico dell’Aquila. Un’operazione che si coniuga con il massimo rispetto dell’ambiente, essendo l’autobus a emissioni zero”.

“I programmi per la mobilità sostenibile attivati dal Comune (acquisizione di bus e auto elettriche, incentivi all’acquisto di vetture elettriche e per l’acquisto delle bici a pedalata assistita, ecc.) – hanno proseguito il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti – stanno fornendo dei risultati significativi. Per rendere ancora più efficaci queste misure occorre il sostegno di tutti. Parcheggiare, gratuitamente, al terminal di Collemaggio e utilizzare, altrettanto gratuitamente, il bus navetta per raggiungere il centro storico sono operazioni che fanno il bene e l’interesse della città, contenendo al massimo l’inquinamento”.