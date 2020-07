Coronavirus, i dati nazionali del 22 luglio: 282 nuovi casi e 9 morti

Nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 282, a fronte dei 129 di ieri. Le nuove vittime sono invece 9, in calo rispetto alle 15 di ieri, per un numero complessivo di 35.082 decessi. I casi totali salgono a 245.032. Gli attualmente positivi sono 12.322 (+74), i guariti 197.628 (+197). I tamponi effettuati sono stati 49.318, in aumento rispetto a ieri

Sale l’Emilia Romagna

I nuovi casi rilevati dai tamponi sono concentrati in particolare in Emilia Romagna (57), Lombardia (51, vedi dettaglio in seguito), Veneto (36), Basilicata (36, di cui 33 migranti già in isolamento), P.A. di Trento (20) e Campania (19). Il rapporto positivi/tamponi è a 0,57% (ieri 0,29%). In Lombardia la curva segna +0,05% (ieri 0,03%) con 5.361 tamponi (ieri 5.973); 51 i positivi (dei quali 22 debolmente positivi e 16 individuati a seguito di test sierologico). Rapporto positivi / tamponi 0,95% (ieri 0,56%).

Calano ancora le terapie intensive

Nei numeri odierni persiste il calo delle terapie intensive. Sono 48 oggi i ricoverati gravi in Italia, in calo del 2% rispetto a ieri (era oltre 4mila a inizio aprile). Scendono anche i ricoverati con sintomi, che oggi sono 724 in calo dell’1,09%, mentre risale il numero delle persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 11.550 in rialzo dello 0,72%. La risalita giornaliera è avvenuta altre volte ma non si è mai assistito, nelle settimane procedenti, a una inversione del trend del calo degli attualmente positivi.