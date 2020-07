Coronavirus, i dati nazionali del 23 luglio: 306 nuovi contagi e 10 necessi

I nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore sono 306, a fronte dei 282 di ieri. I nuovi casi sono in aumento da qualche giorno.

Era dal 24 giugno che il dato giornaliero non superava i 300 anche se oggi sono stati fatti molti tamponi. Le nuove vittime sono invece 10, una in più rispetto alle 9 di ieri, per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214).I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri.

Dettaglio regionale

Solo in una regione, la Valle d'Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.

Lieve rialzo dei malati

Nei numeri odierni c’è un lieve rialzo delle terapie intensive: sono 49 oggi i ricoverati gravi in Italia, uno in più rispetto a ieri (erano oltre 4mila a inizio aprile). Scendono anche i ricoverati con sintomi, che oggi sono 713 in calo dell'1,52%, mentre risale il numero delle persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 11.642 in rialzo dello 0,80%. La risalita giornaliera è avvenuta altre volte ma non si è mai assistito, nelle settimane precedenti, a una inversione del trend del calo degli attualmente positivi, che oggi sono 82 in più di ieri.