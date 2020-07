L'Aquila: furto con scasso alla Coop di Bazzano, rubati 18mila euro

Furto con scasso al supermercato Coop di Bazzano, nella periferia est dell'Aquila.

I fatti sono avvenuti la notte scorsa.

Ignoti, dopo aver utilizzato come ariete una Fiat Doblo per spostare il gabbiotto in acciaio adibito alla rimessa carrelli, sono entrati all'interno del supermarket e hanno portato via dalla cassaforte circa 18mila euro.

La cassaforte, secondo la Squadra Mobile dell'Aquila, che sta eseguendo le indagini, è stata aperta presumibilmente con dell'esplosivo.

L'auto impiegata per commettere il furto risulta essere stata rubata in provincia di Roma lo scorso febbraio.