L'Aquila, sul web più di 500 cittadini chiedono la pedonalizzazione del centro storico

Chiudere al traffico veicolare il centro storico e iniziare a pianificare una città sempre più a misura di pedone. L'ultimo invito a liberare dalle auto le principali vie del passeggio cittadine arriva dal web: sono più di 500 le adesioni al gruppo facebook "Stop alle macchine in centro storico" che in pochi giorni ha aperto uno spazio di confronto, seppur virtuale, sulla mobilità sostenibile.

A promuoverlo due cittadine aquilane, Aurora Cacciapuoti e Roberta Bruni, entrambi residenti in centro storico. ""L'idea del gruppo nasce dal desiderio di dare voce a quanti, come noi, desiderano vivere il centro storico a piedi, senza auto che percorrono, spesso a velocità sostenuta, le vie principali. In poche ore il gruppo ha ottenuto centinaia di adesioni, una partecipazione che dimostra quanto il desiderio di un centro chiuso al traffico sia condiviso tra i cittadini aquilani", spiega Aurora Cacciapuoti.

Per il momento, spiegano le promotrici, l'obiettivo è sollevare questioni decisive per il futuro della mobilità urbana. "Credo sia arrivato il momento di iniziare a ripensare un centro storico con aree pedonali come accade già tante città italiane - spiega Roberta Bruni - a mio avviso la chiusura al traffico comporterebbe vantaggi non solo ai residenti ma anche alle attività commerciali e alle strutture ricettive. Proprio in questi giorni moltissime persone sono venute in città per assistere agli spettacoli deilla rassegna i Cantieri dell'Immaginario la pedonalizzazione farebbe bene anche al turismo".

Ovviamente senza servizi di prossimità e senza un trasporto pubblico efficiente, sarà difficile pensare a una pedonalizzazione estesa. "Alcune strutture ci sono, pesno al parcheggio di Collemaggio o a quello in prossimità dello stadio Acquasanta, si potrebbe iniziare a utilizzarlo in modo intelligente, con servizi di navetta".

"Sono convinta che molti aquilani desiderano una città più a misura di pedone e di bicicletta, e lo dico non solo in virtù delle tante adesioni al gruppo facebook. In moltissimi hanno risposto al bando per gli incentivi per l’acquisto delle bici a pedalata assistita promosso dalla giunta, segno che c'è voglia di una mobilità sostenibile", sottolinea Roberta Bruni che annuncia anche l'intenzione di una mobilitazione vera a propria. "Stiamo pensando a una manifestazione di piazza il porssimo settembre per chiedere che venga aperto un confronto serio sul centro storico e la chiusura al traffico di alcune aree. Per il momento continuiamo a raccogliere adesioni".