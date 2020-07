Coronavirus, i dati nazionali del 27 luglio: 170 nuovi casi e 5 vittime

I nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore sono 170, a fronte dei 255 di ieri (la variazione aritmetica su ieri è in realtà di 168, ma oggi vengono tolti 2 casi che erano stati inseriti dalla regione Sardegna due volte per errore).

I casi totali salgono a 246.286. Le nuove vittime sono invece 5, stesso aumento giornaliero per il quarto giorno consecutivo, per un numero complessivo di decessi che sale a 35.112. Gli attualmente positivi sono 12.581 (+16), i guariti 198.593.

Lombardia senza morti per il quarto giorno

Quarto giorno consecutivo senza decessi e sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi in Lombardia. “Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all'emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale”, commenta l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1), i ricoverati negli altri reparti 137 (-2).

Crescono i malati

Pressoché stabili tutti gli indicatori con un aumento di 5 unità dei pazienti ricoverati con sintomi (740 il totale), di 1 unità in terapia intensiva (45, erano oltre 4mila a inizio aprile) e 10 in isolamento domiciliare (11.796). Salgono dunque di 16 unità gli attualmente contagiati, che è una somma delle tre sottocategorie, a quota 12.581. È il terzo giorno consecutivo di rialzo di questo numero.