Coronavirus, i dati nazionali del 28 luglio: lieve ripresa dei nuovi contagiati e dei malati, 11 decessi

Lieve risalita dei nuovi contagiati da coronavirus a quota 212 (+42) e dei decessi (+11, 35.123 il totale).

E' quanto emege dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono in ripresa anche gli attualmente contagiati, ossia i malati: +28 per un totale di 12.609.

E ancora: crescono i ricoverati con sintomi (+9, 749) e i pazienti in isolamento domiciliare (+24, 11.820). L'unico dato in discesa di oggi sono i ricoveri in terapia intensiva: -5 a quota 40. Basilicata e Calabria, inoltre, sottolineano "che l'incremento dei casi positivi nell'ultima settimana è dovuto a casi di importazione dall'estero".

In particolare la Regione Basilicata segnala"che il notevole incremento dei casi dell'ultima settimana è dovuta a casi di importazione e non autoctoni derivati da attività di screening (38 migranti del Bangladesh, 11 dei quali trasferiti a Roma in apposita struttura (Ospedale Celio), più 5 cittadini stranieri e 1 residente in Basilicata rientrati rispettivamente da Paesi Esteri e dall'Emilia Romagna". La Regione Calabria, invece, segnala che l'incremento dei contagi è "da correlarsi a 5 casi positivi rilevati tra i migranti sbarcati a Crotone il 25 luglio".