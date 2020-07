L'Aquila, asili nido: online avviso di domanda o riconferma per 2020-2021

L’ufficio per il Diritto allo studio del Comune dell’Aquila e l'assessore alle Politiche Sociali Francesco Bignotti rendono noto che sono stati pubblicati avviso e modulistica per la domanda o la riconferma negli asili nido comunali e nelle analoghe strutture private convenzionate.

La documentazione è pubblicata nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1929&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1

Le domande vanno presentate entro il 21 agosto esclusivamente con le modalità indicate nell’avviso, che tiene conto dell’attuale situazione di emergenza dovuta al coronavirus e disciplina anche i criteri relativi alle eventuali rette vantate a credito dalle famiglie interessate per la scorsa stagione, sospesa anticipatamente per l’epidemia da covid-19.

“Nonostante la mancanza di linee guida ministeriali per l'apertura degli asili nido in piena sicurezza a seguito dell'emergenza covid – ha commentato l’assessore Bignotti – l’amministrazione comunale ha pubblicato questo avviso per poter dare una prima risposta alle famiglie aquilane. In tutti i tavoli nazionali e regionali cui ho partecipato - l'ultimo, lunedì pomeriggio - ho fatto notare fermamente questa criticità, che mette in difficoltà gli enti locali e che dovrà essere risolta al più presto, per non gettare nella confusione le migliaia di famiglie che solitamente presentano domanda presso il servizio di nidi comunali. Ho inoltre sempre ricordato come fosse importante che il ministero venga incontro alle esigenze dei nidi privati e delle scuole paritarie, per evitare che chiudano e che la loro utenza si riversi nella scuola pubblica, creando evidenti congestionamenti. Ad oggi non è ancora arrivata nessuna risposta”.