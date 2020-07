Gran Sasso: turista milanese scivola e s'infortuna durante escursione al Franchetti, interviene elisoccorso

"L’inaugurazione della sede regionale del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzese (SASA) era l’occasione giusta per potenziare il sistema regionale legato alle…

Nella notte scorsa ancora interventi per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. L'allarme è scattato intorno alle 20,30…

In programma c'era di vedere l'alba da Corno Grande, la vetta per eccellenza dell’Appennino, ma per una ragazza di 27…