A24: chiusure notturne Traforo del Gran Sasso tra il 3 e il 6 agosto

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di monitoraggio di opere civili e impiantistiche, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara, con il seguente calendario e modalità:

- dalle ore 22:00 dei giorni 3 e 4 agosto alle ore 06:00 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM; per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso AQ/A25/RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di proseguire sull'autostrada A14 e imboccare la A25, in alternativa è possibile percorrere la SS 80 per il Valico delle Capannelle dallo Svincolo di Basciano;

- dalle ore 22:00 dei giorni 5 e 6 agosto alle ore 06:00 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata est con direzione TE; per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Assergi.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo si consiglia di utilizzare l'autostrada A25 Torano - Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo, ovvero si consiglia di uscire dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Est percorrendo la SS17 e SS153 (Piana di Navelli) e proseguendo in A25, tramite lo Svincolo di Bussi, in direzione A14 per Giulianova; in alternativa è possibile uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest, percorrendo la SS80 per il Valico delle Capannelle e proseguendo sulla SS150, per immettersi in autostrada A24 allo Svincolo di Basciano.

Autobus in fiamme, traforo chiuso

Oggi, a causa di un principio di incendio che ha interessato un pullman che percorreva la galleria, il traforo è rimasto chiuso al transito delle auto in direzione Roma per qualche ora, essendo stato chiuso al traffico il tratto di A24 tra Colledara e Assergi. Nessun problema per i passeggeri dell’autobus, che sono scesi dal mezzo e sono stati tratti tutti in salvo. Sulla A25, invece, è rimasto per qualche ora il tratto tra Avezzano e Magliano dei Marsi, a causa di un incidente dove non ci sono stati feriti.