Incendi a Arischia e Cansatessa, sette canadair in azione. Biondi: "Monitoriamo, in caso di evacuazione pronti con abitazioni sostitutive"

Sette canadair, 3 elicotteri, 80 Vigili del Fuoco, 40 militari del IX Reggimento Alpini, 70 volontari di protezione civile, 30 dipendenti comunali e 4 pattuglie della Polizia municipale in azione da stamani sui fronti degli incendi che stanno colpendo la zona ovest dell’Aquila e che, pur essendo monitorati e controllati, destano preoccupazione tra operatori e cittadini.

A fare il punto della situazione è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha appena effettuato un primo sopralluogo a Cansatessa, per poi recarsi al comando regionale dei Vigili del Fuoco.

“Le energie in campo sono straordinarie e la mobilitazione è ampia e sentita. I dipendenti comunali dalle 6 hanno ripreso a lavorare sulla linea tagliafuoco - spiega il sindaco - mentre abbiamo completato il censimento delle famiglie che risiedono a ridosso dei punti critici nel caso dovesse rendersi necessaria un’evacuazione. Anche in questo caso siamo pronti a intervenire con abitazioni sostitutive. Lo sforzo è enorme e il contatto con le sale operative di Vigili del Fuoco, Regione e Prefettura è costante. Purtroppo le condizioni climatiche e il territorio impervio non favoriscono l’attenuazione del pericolo”, conclude il sindaco che in questo momento sta incontrando anche il comandante regionale del Vigili del Fuoco, Stefano Marsella.

AGGIORNAMENTO ORE 11

Anche il responsabile regionale dela servizio Emergenze della Protezione civile Silvio Liberatore fa il punto: "L'incendio divampato tra Cansatessa e Pettino non è ancora stato domato ma risulta sotto controllo. In questo momento a bruciare è soprattutto il sottobosco. A valle, è stata realizzata anche una linea tagliafuoco per mettere in sicurezza le abitazioni. Situazione diversa ad Arischia, dove sono ancora attive delle fiamme. Anche qui è stata realizzata una linea tagliafuoco per evitare che l'incendio possa estendersi verso Collebrincioni".