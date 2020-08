Coronavirus Abruzzo, i dati del 2 agosto: due nuovi casi nelle ultime 24 ore

In Abruzzo sono 3389 i casi totali di positività al coronavirus, due in più rispetto a ieri. Entrambi i casi si riferiscono alla provincia di Teramo.

Non si registrano nuovi decessi, sono 17 i ricoverati - di cui uno in terapia intensiva -, 99 persone sono in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti sale a 2.801. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 130.753 test.

Lo si apprende dai dati del bollettino diffuso dal servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione Abruzzo.