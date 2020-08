Coronavirus, i dati nazionali del 2 agosto: 239 nuovi casi e 8 vittime (tutte in Lombardia)

In Italia sono 248.070 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +239 rispetto a ieri, quando erano stati +295. I decessi salgono a 35.154: +8 rispetto a ieri, quando erano stati +5. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 43.269 (per un totale di 6.916.765): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 52.883.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 200.460 (senza variazioni rispetto a ieri), e tornano a diminuire gli attualmente positivi, ora 12.456 ( -226 con un calo dell’1,81%). Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, il numero dei ricoverati è di 708 e i malati in terapia intensiva 42: gli stessi di ieri. Sono i numeri dell'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile.

Regioni senza nuovi contagi

Nessuna regione oggi può vantare zero nuovi contagi. Una nuova infezione per Valle D’Aosta, Calabria e Basilicata. Molise, Umbria, Abruzzo registrano 2 nuovi casi, a seguire tutte le altre. L’Emilia Romagna si conferma la regione che presenta il numero maggiore di nuove infezioni: 49 (ieri erano 56), poi il Veneto con 45 (ieri erano 46) e la Lombardia con 38 (ieri erano 55).

Lombardia

La Lombardia rimane comunque la regione più colpita, con 96.312 casi dall’inizio dell’epidemia e 16.815 decessi totali: le nuove 8 vittime giornaliere sono tutte lombarde. Qui i tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 7.712, il numero più alto in Italia. Seguono Emilia-Romagna con 7.503 e Veneto con 6.474. I ricoverati sono 153 (+5) e i malati in terapia intensiva sono 9 (+2), numero superati in Lazio, dove gli ospedalizzati sono 176 (-7) e i ricoverati in terapia intensiva 9 (stabile rispetto a ieri).