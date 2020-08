Urbanistica, Forum H2O contro la nuova proposta di legge regionale: "Promuove la deregulation"

"Le tensioni tra residenti che vogliono dormire e l'insediamento di attività commerciali aperte anche la notte della movida di Pescara? Attività produttive, anche con emissioni, che compaiono in edifici esistenti limitrofi a scuole ed ospedali? Grandi costruzioni pensate per uffici che diventano appartamenti per residenze prestigiose, magari vista mare? Saranno la regola se verrà approvata la proposta di legge regionale n.135 che, passata alla chetichella e senza tante discussioni in commissione regionale la scorsa settimana, approderà in consiglio regionale mercoledì prossimo".

Lo scrive, in una nota, il Forum H20. Il riferimento è alla proposta di legge 135/2020, presentata dai consiglieri Bocchino, Quaresimale, Sospiri, Santangelo, Testa, Quaglieri e Campitelli, che, con la scusa dell'emergenza Covid19, va a modificare pesantemente la legge urbanistica regionale 18/1983 in maniera permanente.

Per il Forum H20 la nuova legge comporterebbe la "deregulation totale dei piani regolatori, una involuzione che renderebbe le città e i territori ancora più invivibili".

L'art.12 "Destinazioni d'uso temporanee" consente infatti, sottolineano gli ambientalisti, "l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti" senza la necessità di titoli edilizi. In altre parole "non sarà più necessario rispettare neanche il Regolamento edilizio comunale ma solo essere conformi ai requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza".

"Tale possibilità di cambio di destinazione d'uso, ad esempio da industriale a residenziale, da commerciale a residenziale e viceversa - mette in evidenza il Forum H2O - è teoricamente permessa per una sola volta per due anni. Peccato, però, che il successivo comma 5 fa salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d'uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici. Nella migliore tradizione italica, ciò che nasce come temporaneo diventa definitivo".



"Anche l'art.5 è assolutamente pericoloso, in quanto fa passare come modifiche "non sostanziali" interventi anche molto pesanti. Il tutto per non far assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica tali iniziative".

Il Forum H2O lancia un appello a tutti consiglieri regionali affinchè votino compatti contro la proposta di legge "assolutamente in contrasto con le normative nazionali, che peggiorano le nostre città e il nostro territorio, rendendo di fatto impossibile pianificare servizi e attività visto che in qualsiasi luogo del territorio sarà consentito fare di tutto".