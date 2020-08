Dieci lavoratori ex Intecs assunti da Thales Alenia Space

Dieci lavoratori ex Intecs sono stati contrattualizzati da Thales Alenia Space e inizieranno a lavorare nell'ambito delle attività aziendali di Space Economy.

A comunicarlo, in una nota ufficiale, è la Regione Abruzzo.

"Ulteriori risorse" si legge "inizieranno il loro lavoro appena dopo aver definito le attività da svolgere nello specifico a L'Aquila. Inoltre, il management della Thales Alenia Space ha confermato l'attivazione di nuovi colloqui per comprendere come poter utilizzare ulteriori competenze disponibili a completamento del bacino di diciotto persone da reinserire. La Regione ha chiesto, inoltre, all'azienda di ultimare, al più presto, il cronoprogramma deciso nei mesi scorsi al fine di avere una situazione ed un quadro chiaro sia sulle attività intraprese dalla Thales Alenia Space sia sulle risorse utilizzate. A tal riguardo, la Regione ha sollecitato un incontro istituzionale, appena dopo le ferie estive, sulle attività della Space economy e anche per illustrare quanto si sta facendo sul territorio con il coinvolgimento degli attori locali, distretto aerospaziale, Università dell'Aquila, Gran Sasso Science Institute e Confindustria".