Incendi, CaseMatte: "Aiutiamo la fauna selvatica". Ecco come fare

Il comitato CaseMatte lancia un appello per salvare gli animali selvatici colpiti dagli incendi che stanno devastando le montagne di Arischia, Pettino e Cansatessa.

"In questi giorni" si legge in una nota "sono stati avvistati animali selvatici a Pettino tra le abitazioni. Alcuni volontari e volontarie stanno installando dei punti ristoro nel bosco prima delle case per nutrirli, per cercare di allontanarli dalla trappola del fuoco ma anche per non farli arrivare in strada. Serve cibo, in particolare mele e carote".

"Chiunque voglia aiutare può portare i sacchetti di mele e/o di carote a Casematte (all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio) oggi dalle 16.30 alle 18.30 e chiedere di Valeria. Se siamo tant* basterebbe un sacchetto di frutta a testa. Per ulteriori info chiamare il 3494048914".