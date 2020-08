L'Aquila, addio a Celso Cioni. Biondi: "Se ne va un combattente"

E' deceduto questa mattina a causa di un malore Celso Cioni, direttore regionale Confcommercio. Aveva 65 anni.

A riportare la notizia è LAqTv.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di NewsTown.

Biondi: "Era un combattente"

"Oggi abbiamo perso un combattente, che ha dato tanto a questa città. Ciao Celso" scrive il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi sulla sua pagina Facebook.

Stefania Pezzopane: "Un caro amico, persona utile alla città”

“Con Celso ci sentivamo sempre, su ogni questione riguardante il territorio, dava suggerimenti e proposte, sempre di buonumore, anche se era tanto preoccupato per le sorti della città. Va via un amico caro, un compagno di importanti esperienze politiche, non solo quando fu candidato del centrosinistra alle elezioni comunali, ma soprattutto quando nel 2004 fondo’ la lista delle Aree interne per supportare la mia candidatura a Presidente della Provincia. È stato assessore in Provincia nella mia Giunta, in una esperienza straordinariamente positiva ed innovativa. Aveva sempre idee creative e concrete. Era sempre presente nei tavoli di lavoro a rappresentare la sua Associazione ed a dare il suo contributo propositivo. Ci eravamo sentiti due giorni fa, per gli incendi, mi aveva ricordato quando avevamo affrontato i precedenti nella Subequana ed a L’Aquila, era preoccupato, ma sempre carico di idee. Sono molto addolorata, quasi incredula. Mi sembra impossibile che se ne sia andato così, in silenzio ed all’improvviso, proprio in questi giorni difficili, mentre è andata sotto il fuoco una parte della sua amatissima montagna. Porgo le mie condoglianze alla famiglia. La città perde un punto di riferimento originale e genuino.”