Coronavirus, i dati nazionali del 4 agosto: 190 nuovi casi e 5 vittime

In crescita il numero degli italiani contagiati dal coronavirus.

Alle 17 il bollettino diffuso congiuntamente da ministero della Sanità e Protezione civile riporta la cifra di 190 nuovi casi in più rispetto a ieri, lunedì 3 agosto, quando l'incremento era stato di 159 unità. Sono quindi 12.482 le persone attualmente positive (erano 12.474), mentre i decessi crescono di cinque unità e arrivano a 35.171 (erano 35.166). I casi totali registrati dall'inizio della pandemia sono 248.419.

In Veneto 20 nuovi casi, una vittima

Altri 20 nuovi casi di Covid-19 si registrano in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino regionale, che porta il totale dei contagiati a 20.253. Da segnalare anche una nuova vittima, che porta il totale regionale a 2.077. Gli attuali positivi sono 1.065, 14 in più rispetto a ieri. I soggetti in isolamento sono 4.160. Aumentano i ricoveri nei reparti non critici, che sono 119 (+7) di cui 32 positivi (+7). Le terapie intensiva continuano a segnare 7 ricoverati di cui 5 positivi (+1).

In Alto Adige sette soggetti positivi in più

Sette invece i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige, segnalati dall'Azienda sanitaria provinciale sulla base di 436 tamponi effettuati. Tre di essi fanno riferimento al cluster di Sesto. Il totale delle persone positive all'infezione dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale quindi a 2.741. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco sono 12, uno in più rispetto ad ieri. Nessuno è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 762, mentre quelle guarite sono 2.330 alle quali si aggiungono 877 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

Due nuovi positivi in Umbria

Sono due i nuovi casi di coronavirus segnalati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.477 totali. Uno di fuori regione e l'altro segnalato su Perugia. È quanto emerge dai dati sul sito dedicato della Regione. Salgono quindi da 32 a 34 gli attualmente positivi. Nell'ultimo giorno non sono stati segnalati né nuovi guariti, 1.363, né altre vittime, 80. Stabili a sette i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente sono stati eseguiti 123.724 tamponi, più 1.059.

Nessun nuovo contagiato in Basilicata

Sono risultati tutti negativi al coronavirus i 226 tamponi analizzati ieri in Basilicata. Lo ha reso noto la task force regionale. Inalterate le altre cifre: due residenti in regione positivi al covid-19, due ricoverati nell'ospedale “San Carlo” di Potenza. Sono inoltre cinque le persone straniere contagiate che si trovano in isolamento domiciliare e 31 i migranti in isolamento in strutture di accoglienza. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata il coronavirus ha causato la morte di 28 persone, mentre 373 sono guarite. In totale, sono stati analizzati 47.932 tamponi, 47.360 dei quali sono risultati negativi.