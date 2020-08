Dall'incendio al nubifragio in 10 minuti: all'Aquila strade allagate

Dall'incendio agli allagamenti è un attimo.

La pioggia tanto attesa e invocata negli ultimi giorni non solo è arrivata ma si è abbattuta sulla città sottoforma di nubifragio.

Poco dopo le 19, specie nell'area ovest, compresi dunque i quartieri di Pettino e Cansatessa, dove le montagne avevano continuato a bruciare per tutta la giornata, un violento temporale ha trasformato le strade in torrenti: la foto che vedete è stata scattata a via Da Vinci, sotto il cavalcavia dell'autostrada, ma si è allagata anche via Antica Arischia, all'altezza della scuola Mariele Ventre. Un fiume d'acqua è venuto giù anche da via del Castelvecchio (video), dove, fino al tardo pomeriggio, la preoccupazione maggiore era stato il fronte del fuoco che minacciava le abitazioni.

Diverse squadre dei vigili del fuoco che erano state impegnate, per tutte la giornata, nell'emergenza incendi, sono dovute intervenire per far fronte agli allagamenti.