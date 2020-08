Offese omofobe a Leonardo Dongiovanni, l'Arcigay L'Aquila: "Basta all'inciviltà social"

Riceviamo e pubblichiamo dal Circolo Arcigay "M. Consoli" dell'Aquila:

Oggi ci indigniamo e nel farlo denunciamo il perché, raccontando a tutte e tutti ciò che va condannato sempre. Leonardo Dongiovanni, ex Presidente del circolo provinciale Arcigay "Massimo Consoli" L'Aquila, è stato vittima dell’ennesimo episodio di violenza omofoba.

Violenza non è solo nella fisicità di un’aggressione; la violenza è anche verbale, è anche tacere, è insinuare un pensiero: violenza è ogni volta che si agisce per nuocere.

A Leonardo oggi è toccata proprio quella più squallida perché vigliaccamente malcelata sotto le melliflue vesti dell’insinuazione: lo scopo era mettere alla berlina un cittadino attraverso il suo essere attivista omosessuale, come se essere attiviste/i sia segno di stigma.

Ciò è accaduto sotto un post (lo riportiamo in foto) in difesa del sindaco, cui l’altra sera Leonardo aveva, educatamente e legittimamente, domandato quanto fosse istituzionalmente opportuna la sua presenza in una discoteca di Tortoreto piuttosto che accanto alla sua città in fiamme.

La dinamica della vicenda social è stata questa: un cittadino prende senza scrupolo un’immagine personale che ritrae Leonardo durante un sit-in di sensibilizzazione LGBTI, corredandola del commento in foto.

A preoccuparci è la banalità del male e la sua banalizzazione attraverso messaggi e modalità integralmente sbagliati, fondati sulla prevaricazione piuttosto che sul dialogo, sull'offesa alla dignità della persona piuttosto che sui contenuti.

Si difende il primo cittadino quando alza le mani contro altri cittadini, e lo si difende sdoganando la gogna social contro chi l’ha contestato; appare legittimo schernire e deridere chi la pensa diversamente da sé e ancor di più se attivista gay. Ciò che è accaduto oggi desta scandalo e sconcerto non per la differenza di opinioni su ciò che è giusto e sbagliato, ma per quello che lascia e per quello che rappresenta l’episodio.

Contro ogni forma di violenza, contro il pregiudizio, vicine e vicini a Leonardo.