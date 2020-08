Incendi, pioggia dà una tregua ma l'emergenza non è finita. Focolai attivi a Pettino e Arischia. Comune: "Divieto a persone non autorizzate ad accedere nelle aree dei roghi"

Il violento temporale che si è abbattuto ieri sulla città ha dato un po' di sollievo alla crisi degli incendi che hanno devastato le montagne aquilane, ma l'emergenza non è ancora finita.

Al momento c'è un focolaio attivo sul Monte Cascio: sull'area stanno operando 2 elicotteri.

Sul Monte Pettino, dove ieri il quadro era rimasto critico per l'intera giornata, la combustione del sottobosco non si è del tutto arrestata. La pioggia ha tuttavia permesso l'intervento massiccio delle squadre a terra: al momento più di duecento uomoni del 9° Reggimento Alpini, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile stanno procedendo alle operazioni di spegnimento definitivo.

Focolai attivi, questa mattina, anche nella frazione di Arischia, il fronte che ieri aveva destato minor preoccupazione. "Ad Arischia ieri le piogge non sono state molto abbondanti. Un focolaio è ripartito e al momento risulta ancora attivo - dichiara a newstown l'assessore Carla Mannetti che tuttavia precisa come la situazione sia sotto controllo. "Anche su quell'area - ha sottolineato - gli elicotteri stanno effettuando lanci".

"Quando l'incendio sarà definitivamente spento - ha aggiunto Mannetti - si potrà procedere alle operazioni di bonifica. In Comune si è già aperto un confronto a riguardo".

Intanto ancora piogge previste per la giornata di oggi.

Comune dell'Aquila: "Divieto assoluto a persone non autorizzate ad accedere nei luoghi degli incendi"

Il Comune dell'Aquila ha ribadito che in virtù dell'ordinanza n. 152 dell’1.8.2020, recante “Misure di somma urgenza per attenuare il pericolo derivante dagli incendi boschivi in atto ad Arischia e sui rilievi di Pettino e Cansatessa” – pubblicata all’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila "è fatto assoluto divieto a persone non autorizzate ad accedere nei luoghi del territorio comunale dell’Aquila interessati dagli incendi divampati a partire dallo scorso 30 luglio".

"I Vigili del Fuoco, l’Esercito e la Protezione civile - si legge in una nota - stanno intervenendo da terra per lo spegnimento dei focolai ancora attivi. Pertanto, l’emergenza è ancora in corso e l’avvicinarsi alle zone percorse dalle fiamme rappresenta tuttora un pericolo per l’incolumità personale e potrebbe compromettere le menzionate operazioni di spegnimento".

"Resta dunque in vigore l’ordinanza che proibisce con sanzioni, interventi non autorizzati dalla Pubblica Autorità, nonché l'introduzione e la permanenza nella aree interessate dagli incendi, e il cui dettaglio è riportato nell’ordinanza stessa".