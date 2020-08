Il dirigente del Comune dell'Aquila Fabrizio Giannangeli passa alla Regione

Fabrizio Giannangeli, dirigente del settore Politiche per il benessere della persona e Assistenza alla popolazione del Comune dell'Aquila, passa alla Regione.

Giannangeli, andrà a ricoprire l'incarico di dirigente del servizio Bilancio-Ragioneria, sede L’Aquila, Dipartimento Risorse, in comando dal Comune dell’Aquila alla Giunta Regionale.

A comunicarlo, in una nota, è la stessa Regione, che ha ufficializzato anche i conferimenti di altri incarichi dirigenziali:



- Carlo Maggitti, ad interim Servizio “Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud” del Dipartimento Agricoltura;

- Giancarlo Misantoni, ad interim Servizio “Genio Civile Chieti” del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti;

- Camillo Odio, Servizio “Flussi Informativi e Sanità Digitale” – sede Pescara, Dipartimento Sanità, in comando dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Giunta Regionale d’Abruzzo e contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale;

- Stefania Melena, Servizio “Assistenza Farmaceutica” – sede Pescara, Dipartimento Sanità,

- Franco Caracciolo, Servizio “Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale” – sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento Sanità, in comando dalla Asl di Pescara alla Giunta Regionale d’Abruzzo e contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale;

- Carlo Tereo De Landerset, Servizio “Politiche Turistiche e Sportive” – sede Pescara, Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo.

Tra le delibere approvate dalla Giunta anche l’accordo tra la Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del raccordo ferroviario tra il Centro smistamento merci della Marsica e la stazione di Avezzano.