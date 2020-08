Incendi, l'emergenza non è finita. A Pettino e Arischia focolai ancora attivi

Le fiamme non si arrendono. Al settimo giorno di emergenza e dopo le piogge torrenziali dell'altro ieri i focolai sono ancora attivi.

Molti cittadini nel corso della mattinata hanno postato sui social foto di fumaioli sia ad Arischia che a Pettino.

Un elicottero ha effettuato ripetuti lanci d'acqua sull'area di Monte Pettino da cui si è levata la colonna di fumo. Intanto le squadre a terra proseguono le operazioni di bonifica.

Ieri sera il sindaco Biondi, nel punto video fatto in serata, aveva dichiarato la fine "della fase acuta", annunciando l'imminente fine dell'emergenza. Per tutta la giornata il fronte di Pettino non aveva destato particolare preoccupazione. In mattinata il sindaco aveva ribadito che la situazione era sotto controllo e in netto miglioramento, tanto che non era stato richiesto l'intervento del canadair ma solo degli elicotteri.

seguono aggiornamenti