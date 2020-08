L'Aquila, prorogato fino al 13 agosto il restringimento di via Vetoio per gli interventi di ripavimentazione

E’ stato prorogato fino al 13 agosto il provvedimento di restringimento della carreggiata di via Vetoio, alla corsia in entrata verso l’ospedale San Salvatore (partendo da via Paolo Borsellino), dove sono in corso i lavori di ripavimentazione.

Lo rende noto il settore Opere pubbliche del comune dell'Aquila.

La regolamentazione delle auto in transito sarà assicurata dai movieri della ditta incaricata delle opere dalle 6 alle 17, mentre dalle 17 alle 6 sarà attivo un semaforo.

Oltre alla ripavimentazione della strada in questione, gli interventi in corso stanno interessando anche la sistemazione del ponte che si trova all’inizio della via. Il progetto prevede, successivamente, la ripavimentazione dell’intera arteria, comprese le rampe laterali.