Sassa (AQ): tir aggancia e distrugge il balcone di una casa

Tir aggancia il balcone di una casa facendolo crollare.

E' successo all'Aquila, nella frazione di Sassa, nell'ormai tristemente nota strettoia che da anni sta rendendo impossibile la vita dei residenti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:15.

Un grosso camion ha imboccato la strettoia e ha urtato il balcone di un'abitazione che affacciava sulla strada, facendo crollare tutta l'inferriata e danneggiando anche il basamento. Oltre al danno materiale, non ci sono stati, fortunatamente, danni alle persone. In quel momento, però, dalla direzione opposta provenivano altri mezzi pesanti - tir e autobus - e si è creato un ingorgo per uscire dal quale c'è voluta tutta la determinazione e la bravura dei conducenti dei mezzi.

"Continuiamo a denunciare l'insensatezza di questa situazione" dicono i residenti di Sass "Non è possibile che grossi camion del genere continuino a transitare in mezzo a un piccolo centro".

"Come circolo territoriale del Partito democratico" dice Qurino Crosta "più volte abbiamo sollevato il problema generale e complesso della mobilità di Sassa e delle altre frazioni, suggerendo le seguenti soluzioni: nuova viabilità, segnaletica orizzontale e verticale, attraversamenti pedonali rialzati, autovelox e corretta segnaletica stradale per deviare il traffico. La situazione è gravissima, pericolosa per i residenti, i pedoni, i ciclisti e la stabilità dei vecchi edifici. Tra l'altro stanno aprendo nuovi cantieri, ce ne sono due proprio sulle strettoie, eppure nulla viene fatto".

Il circolo Pd di Sassa ha inviato una Pec per informarli dell'accaduto a sindaco, assessore comunale alla Mobilità, capo dei vigili urbani, presidente della Provincia dell'Aquila e dirigente provinciale del settore Viabilità e annuncia anche che a breve convocherà un'assemblea con i residenti della frazione. L'incontro, al quale saranno invitati anche sindaco e presidente della Provincia dell'Aquila, si terrà in mezzo alla strada in segno di protesta.