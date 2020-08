L'Aquila, online l'avviso per i servizi scolastici del Comune

E’ stato pubblicato l’avviso per presentare la domanda per i servizi scolastici del Comune dell’Aquila, relativi all’anno 2020-2021. Lo rende noto l’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti.

L’avviso, che specifica le modalità di organizzazione di trasporto, prescuola e interscuola e mensa ai fini della riduzione della retta, è stato redatto in relazione alle diposizioni per la tutela degli alunni e del personale scolastico dal potenziale contagio covid-19. E’ pubblicato, unitamente ai modelli per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale del Comune, nella pagina avvisi, della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo. I termini per presentare le richieste scadono il 21 agosto.

“L’organizzazione dei servizi scolastici di competenza del Comune è stata inevitabilmente più complessa rispetto al passato – ha osservato l’assessore Bignotti – le normative nazionali per fronteggiare il coronavirus, compresa la recentissima disposizione del ministro dell’Istruzione, hanno reso necessarie delle modifiche che comunque non comprometteranno l’erogazione dei servizi alle famiglie interessate. A tal proposito, rammento che, come già anticipato in varie occasioni a partire da febbraio, non verranno erogate le prestazioni in questione a chi avesse un debito pregresso con il Comune per questi servizi e non salderà l'intera somma dovuta nel caso di morosità. L’amministrazione comunale sostiene delle spese ingenti per tenere in piedi questi servizi ed è indispensabile che l’utenza sia in regola con le rette”.

Lo stesso assessore Bignotti ricorda che entro il 17 agosto dovranno essere presentate le richieste di rimborso e/o compensazione delle somme a credito dell'utenza, a seguito della sospensione delle attività educative e scolastiche per l'emergenza covid-19. L’avviso con le modalità della domanda e i modelli per presentare la richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Municipalità, a questo indirizzo.

Infine, Bignotti informa che sono disponibili gli elenchi definitivi – a seguito del completamento dell’istruttoria da parte degli uffici del settore Politiche per il benessere della persona – dei beneficiari del bonus economico relativo all’annualità 2019. Detti elenchi sono pubblicati in questa pagina . Per evidenti ragioni di tutela dei dati personali, non sono riportati i nomi ma i codici identificativi della domanda.