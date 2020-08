Coronavirus, i dati nazionali del 6 agosto: 402 nuovi casi e 6 decessi. Rt nazionale a 1,01

Sono 249.204 i casi di coronavirus registrati al 6 agosto, con un incremento di 402 rispetto a ieri. Il bilancio delle vittime cresce di 6 unità, portando il totale di vittime a 35.187 contro le 35.181 di ieri. In Lombardia si registrano 118 nuovi casi (di cui 18 ‘debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici) e 5 decessi.

Nel Lazio 18 casi e zero decessi

Oggi nel Lazio si registrano 18 casi e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall'Etiopia. Nella Asl Roma 1 sono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all'Umberto I, avvita l'indagine epidemiologica, un uomo di rientro dall'Etiopia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale e un terzo caso di una donna con link ad un caso di rientro da Catania.

Padova: positivo bambino di 11 anni

Un bambino di 11 anni che frequentava il centro estivo di Padova Nuoto è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Lo riferisce l'Azienda Ulss 6 Euganea, che secondo procedura ha avviato l'esecuzione di tamponi su 94 contatti del ragazzino. L'Azienda sanitaria segnala inoltre la positività a Covid-19 di due ragazze diciottenni da poco rientrate da un viaggio organizzato in pullman in Croazia, insieme ad altre persone residenti in province venete e di altre regioni. L'informazione è già stata condivisa con i Dipartimenti di Prevenzione delle realtà coinvolte. I vacanzieri padovani risultano complessivamente 13, per i quali è scattato l'isolamento domiciliare e la verifica con contatti stretti per l'esecuzione dei tamponi.

Rt nazionale a 1,01

Il monitoraggio sull’andamento del coronavirus in Italia condotto dalla cabina di regia ministero della Salute-Iss, dal 27 luglio al 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020 evidenzia come, sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da coronavirus,"al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento: persiste, infatti, una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all'importazione di casi da Stati esteri".

L’Rt, l’indice di trasmissione nazionale calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01.

Il report segnala che "al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane".

Nella settimana 27 luglio-2 agosto dodici fra regioni e province hanno l’Rt sopra 1, tre sono a quota zero: Sicilia a 1,62 (era 1,55 nella rilevazione 20-26 luglio ),Bolzano 1,43 (era 1,07), Trento a 1,28 (era 1,34), Veneto a 1,28 (era 1,66), Campania 1,25 (era 1,42), Toscana a 1,2( era a 0,7), Liguria 1,16 (era 1,25), Marche a 1,13 (era 0,87), Lazio a 1,08 (era 1,04), Lombardia a 1,04 (era 0,96), Emilia Romagna a 1,01 (era 1,08), Puglia 1,1 (era 0,37), Piemonte a 0,87 (come la scorsa settimana), Abruzzo a 0,82 (era 0,77), Umbria a 0,58 (era a 0,28), Friuli Venezia Giulia 0,26 (era 0,41), Sardegna a 0,12 (era 0,08), Valle d’Aosta a 0,11 (era a zero la scorsa settimana), Basilicata a zero (la scorsa rilevazione era 0,04), Calabria, Molise a zero, come la scorsa settimana.