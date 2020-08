Incendi, ancora focolai a Arischia e Pettino: canadair e elicotteri in azione

L'emergenza incendi all'Aquila non è ancora terminata.

Questa mattina due canadair e un elicottero sono dovuti intervenire di nuovo per spegnere alcuni focolai che si erano ravvivati a Arischia (foto sopra) e Pettino (foto sotto) alimentati dalla combustione del sottobosco, che in profondità continua a bruciare.

I lanci dei mezzi aerei stanno contenendo, per il momento, il propagarsi delle fiamme ma l'attenzione rimane massima.

Questa mattina si è svolta una riunione convocata dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a cui hanno partecipato anche il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, l'assessore comunale Carla Mannetti, il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, rappresentanti della Protezione civile regionale, Vigili del fuoco, Alpini del IX reggimento dell'Aquila.

Il Comune ha ottenuto che in giornata inizieranno i sopralluoghi sia nel territorio di Arischia sia in quello di Cansatessa-Pettino per valutare lo stato delle aree colpite dagli incendi.

"I sopralluoghi, disposti dal Genio civile, sono finalizzati alla pianificazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia dei luoghi. Un'attività che si è resa possibile grazie alla disponibilità del vice presidente Imprudente che ha immediatamente attivato gli uffici e le strutture competenti. - spiega il sindaco Biondi - Comune e Regione stanno collaborando per adottare tutte le misure necessarie alla bonifica dei territori e la salvaguardia della pubblica incolumità. Obiettivo che stiamo perseguendo sia il tavolo di questa mattina sia con il quello già attivato con Gsa, Università e Protezione civile sul dissesto idrogeologico. Superata l'emergenz occorre intervenire con celerità e il nostro ringraziamento va a Regione, Protezione civile, Vigili del fuoco e alpini per aver raccolto il nostro invito a riunirsi per pianificare un'azione coordinata e sinergica a tutela delle aree funestate dalle fiamme e della comunità aquilana".