Riapertura scuole a L'Aquila, Bignotti e Fabrizi: "Focus sulla refezione"

"Continuano le riunioni del tavolo permanente di coordinamento tra il comune dell'Aquila, le istituzioni scolastiche cittadine e l'ufficio scolastico regionale per mettere in campo tutte le misure necessarie per la riapertura delle scuole il 14 settembre".

E' quanto dichiarano l'assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti, coordinatore del tavolo interistituzionale su queste tematiche, e l'assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi.

"Il tavolo - proseguono Bignotti e Fabrizi - si riunisce sostanzialmente ogni settimana e questo è sinonimo di grande attenzione sul tema sia da parte dell'amministrazione comunale che delle istituzioni scolastiche, per questo le famiglie aquilane possono stare certe che si stanno trovando tutte le soluzioni tecniche ed amministrative per garantire la riapertura delle scuole secondo quanto previsto dalla normativa anti Covid-19".

"Nella giornata di ieri, oltre a continuare l'analisi degli interventi edilizi da eseguire nelle scuole, si è potuto affrontare nel dettaglio il tema della refezione scolastica. Sono stati ascoltati anche i dettagli tecnici esposti dal soggetto che materialmente eroga il servizio per conto del Comune dell'Aquila, in merito ai cambiamenti previsti dalla normativa emergenziale nazionale, si è deciso di procedere, anche in questo caso, con l'esecuzione di sopralluoghi in ciascun plesso scolastico per verificare nel dettaglio la disposizione dei refettori o delle aule dove si dovrà svolgere il tempo mensa. I sopralluoghi inizieranno nella giornata di martedì e verranno conclusi subito dopo ferragosto avendo così il tempo necessario per i dettagli organizzativi".