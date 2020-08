Coronavirus Abruzzo, il bollettino di oggi 8 agosto: 12 nuovi casi

Oggi in Abruzzo sono stati registrati 12 nuovi casi di positività al coronavirus: 11 in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi salgono a 197. 24 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 172 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono 2817 le persone dimesse/guarite. Complessivamente sono stati effettuati 134980 test.