GSA: l'11 agosto possibili interruzioni nella fornitura idrica in vasta area del centro storico

L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa avvisa che nella giornata di martedì 11 agosto, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito dell’infrastrutturazione dei sottoservizi nel centro storico dell’Aquila, nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 14.00, potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura idrica e di acqua corrente in una vasta area, comprendente Via Fortebraccio e strade adiacenti, Costa Masciarelli, Vico Picenze, Via Crispomonti, Costa San Flaviano ed il tratto compreso tra piazza Bariscianello e via Strinella.

Considerata la zona del centro storico, già esposta alle tante difficoltà dei cittadini per il rientro nelle proprie abitazioni e dei cantieri che lavorano alla ricostruzione privata nella gran parte delle aree interessate, l’Ufficio tecnico consiglia residenti ed imprese edili a provvedere ad adeguata scorta di acqua così da poter affrontare il disagio.