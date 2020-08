L'Aquila, nuovo servizio di raccolta differenziata per le attività del centro storico

Mercoledì 12 agosto ASM S.p.A. in collaborazione con il settore ambiente del Comune dell’Aquila, attiverà un ulteriore servizio di raccolta differenziata destinato esclusivamente alle attività commerciali del centro storico della nostra città.

Tale servizio rappresenta un importante impegno per ASM S.p.A con l’obiettivo di migliorare il servizio per tutte le utenze non domestiche dentro le mura cittadine.

Il servizio prevederà una raccolta dedicata e personalizzata; infatti ogni attività è stata messa in condizione di scegliere, secondo le proprie esigenze, la modalità di conferimento (sacco o contenitore) ad essa più adatta, anche in ragione degli spazi a disposizione.

Uno degli obiettivi sarà quello di evitare conferimenti incontrollati di rifiuti nel centro storico ed una maggiore qualità non solo della raccolta, ma anche del decoro dell’ambiente urbano del centro storico. I contenitori ed i sacchi, a seconda della modalità di raccolta adottata da ogni utenza, saranno forniti in comodato gratuito gli uni e gratuitamente gli altri; essi saranno esposti nel luogo preventivamente concordato con gli addetti dell’ ASM S.p.A..

La programmazione di raccolta definita da ASM S.p.A. sarà la seguente:

Organico dal lunedì alla domenica (tutti i giorni)

Carta Cartone e TetraPak il lunedì, mercoledì e venerdì

Plastica metalli e alluminio il martedì, giovedì e sabato

Vetro dal lunedì al sabato e fino alle festività della Perdonanza anche la domenica

Secco Residuo Indifferenziato il Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

I rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità concordate nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle 17.00.

Affinché possa essere raggiunto lo scopo prefissato e condiviso con i commercianti, si chiede l’impegno continuo e la collaborazione attenta di tutte le utenze non domestiche interessate.

Per adeguare il servizio alle nuove tecnologie ASM ha predisposto una comunicazione diretta con tutti gli esercizi commerciali mediante la creazione di un gruppo “whatsapp” dedicato e riservato.