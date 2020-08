Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: tessere elettorali

L'ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila ricorda che, per votare in occasione del referendum costituzionale previsto per il 20 e 21 settembre, occorre la tessera elettorale e un documento di identità valido da esibire ai seggi.

Chi avesse completato la tessera negli spazi riservati ai timbri delle sezioni, l'avesse smarrita o deteriorata, deve richiederne una nuova. In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune rilascerà al titolare un duplicato della stessa su sua domanda e previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Nel rispetto delle normative emergenziali per contenere la diffusione del coronavirus covid-19 e dunque al fine di evitare affollamenti presso la sede comunale di via Roma 207/A (dove ha sede l’ufficio Elettorale), si raccomanda la prenotazione telefonica al numero 0862.645510, attivo durante il normale orario di servizio.