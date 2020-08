Coronavirus: 6 migranti positivi all'Aquila, Biondi: "Governo irresponsabile"

“Il servizio di prevenzione della Asl mi ha informato che, all’esito delle attività di controllo e monitoraggio dei migranti localizzati presso una residenza in città, sono stati riscontrati altri 4 casi di contagio da coronavirus. Su quindici ospiti, pertanto, 6 sono positivi al Covid-19”.

A spiegare la situazione è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Evidentemente le misure di precauzione adottate non sono sufficienti. Ho parlato con tutti gli organi istituzionali per chiedere un controllo maggiore e un aumento delle attività di vigilanza. Ciò che sta accadendo testimonia ulteriormente la irresponsabilità di un governo totalmente incapace di controllare le frontiere e i flussi migratori e che, senza curarsi delle conseguenze, mette a rischio una comunità che, con diligenza, sacrifici e rispetto delle regole, ha segnato per mesi zero casi, e distribuisce in giro per l'Italia incombenze e contagiati", conclude il sindaco.