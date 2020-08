Incendio a Preturo (AQ), a fuoco ex deposito Irti. Foto e video

Un incendio è scoppiato nella frazione di Preturo, all'Aquila, poco prima delle 16. A prendere fuoco è stato l'ex deposito Irti situato vicino il campo sportivo. Si tratta di un'area recintata in cui giacevano abbandonati da anni rifiuti, vecchi pneumatici, materiale di risulta e altri scarti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in questo momento sono all'opera per domare il rogo. Le fiamme hanno fatto alzare una densa colonna di fumo nero, che sta rendendo irrespirabile l'aria. Tra gli abitanti del paese c'è apprensione perché nel deposito c'erano anche delle cisterne usate a suo tempo per il rifornimento dei camion e a quanto pare anche dell'amianto.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Il consigliere comunale Antonio Nardantonio afferma che qualche anno fa i cittadini di Preturo avevano inoltrato alle autorità una segnalazione per denunciare la presenza del deposito/discarica e far bonificare l'area.