Coronavirus, i dati nazionali del 12 agosto: 481 nuovi contagi e 10 decessi

Oggi in Italia sono 481 i nuovi casi di contagio, in crescita rispetto ai 412 di ieri. I decessi sono aumentati di 10: a oggi 35.225. Nella giornata sono stati effettuati 52.658 tamponi, quindi il rapporto tamponi/positivi è di 109,4, in lieve incremento rispetto a ieri (98,6). I ricoverati in terapia intensiva sono 53, 4 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono diminuiti di 22 (oggi 779). In totale, gli attualmente positivi sono 13.791, mentre dall’inizio della pandemia hanno contratto il coronavirus 251.713 persone.

Oltre 100 nuovi casi positivi in Lombardia

Sono 102, su 7.960 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, dove non si registra nessun decesso e altre 95 persone sono state dimesse o sono guarite. Dei 102 nuovi positivi 16 sono 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Stabili i ricoveri in intensiva, 10, aumentati quelli in altri reparti, che sono 165, 5 più di ieri. A Milano sono 29 i nuovi casi, di cui 13 in città, 6 a Bergamo e Varese, 11 a Brescia, 19 a Mantova, 8 a Como, 2 a Cremona e Pavia, 5 a Lecco e Lodi, 1 a Lodi.

Sei nuovi casi registrati in Umbria

Sono sei i nuovi casi di Covid rilevati in Umbria (cinque su Terni e uno su Perugia) nell'ultimo giorno, 1.517 totali, mentre rimangono invariati a nove i ricoverati in ospedale, nessuno in intensiva. Il quadro è delineato dai dati aggiornati sul sito della Regione. Registrato un nuovo guarito, 1.375, e così gli attualmente positivi salgono da 57 a 62. Stabili i morti, 80 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 944 nuovi tamponi, 130.245 in totale.

Un nuovo caso in Sardegna, decessi invariati

Dopo l'impennata di ieri - 20 casi in 24 ore, mai così elevati da aprile, quando si era in piena emergenza - un solo nuovo contagio da coronavirus si è registrato oggi in Sardegna. Si tratta di una persona residente nella città metropolitana di Cagliari rientrata recentemente in Italia da un paese extra Ue e ora in isolamento domiciliare. Resta invece invariato, ormai da settimane, il numero dei decessi, 134 in tutto. È quanto emerge nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Complessivamente sono 1.462 i casi di positività accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 115.018 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 77 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.240 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.462 casi positivi accertati, 272 (+1) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 147 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 84 a Nuoro, 898 a Sassari.