L'Aquila: pubblicati gli avvisi per le richieste di rimborso dei centri estivi anno 2020

Sono stati pubblicati gli avvisi e le richieste di rimborso parziale per le rette di frequenza dei centri estivi sostenute dalle famiglie con minori nati dopo il 31 dicembre 2005 e con reddito isee non superiore a 12.000 euro e da quelle che hanno ragazzi e bambini diversamente abili.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell'Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

Sul sito internet del Comune dell’Aquila, nella sezione degli avvisi, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1934&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 , sono reperibili i due avvisi e i relativi schemi per presentare le richieste, i cui termini scadono il 2 settembre.

“Rispetto agli anni passati – ha spiegato l’assessore Bignotti – abbiamo proceduto con tempestività, addirittura prima ancora che terminasse il servizio dei centri estivi, che ringrazio per il lavoro svolto in un periodo difficilissimo per l’emergenza covid-19 in corso. Peraltro, non abbiamo atteso il trasferimento dei fondi relativi a questa operazione, cosa che normalmente si fa per avere la garanzia delle somme necessarie a soddisfare le istanze, ma la copertura finanziaria è stata assicurata direttamente con i fondi comunali”.