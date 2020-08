Sette scout romani bloccati sul Velino recuperati dal Soccorso Alpino

Si è conclusa questa mattina intorno alle 4 l'operazione di recupero condotta dal Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, di sette scout romani bloccati a 2150 metri sul Monte Velino.

Il percorso scelto dai sette escursionisti ha una durata di circa quattro, ma i giovani, partiti ieri mattina da Massa d'Albe, hanno impiegato molto di più per via del peso eccessivo degli zaini che indossavano. Intorno alle 20, quando si trovavano a circa 300 metri dalla cima, hanno deciso di allertare i soccorsi spaventati dall’idea di trascorrere una notte all’addiaccio.

Il gruppo è stato raggiunto dalle squadre del Soccorso alpino intorno alle 23. I ragazzi, spaventati ma in buone condizioni fisiche, sono stati riportati a valle nel giro di qualche ora.

Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo ricorda agli escursionisti alcune norme per approcciare la montagna in sicurezza: portare negli zaini il necessario per gli imprevisti, senza sovraccarichi di pesi, che potrebbero affaticare inutilmente; calcolare sempre bene i tempi di percorrenza; portare sempre il cellulare e se possibile scaricare l’App Georesq, di geolocalizzazione, gratuita per i soci del Cai.