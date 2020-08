L'Aquila, 16 giorni dopo Monte Pettino brucia ancora. Ad Arischia sassate ai volontari di Protezione civile

L'emergenza incendi non è ancora finita. Anzi.

Sedici giorni dopo, il sottobosco sul Monte Pettino continua a bruciare ininterrottamente: di tanto in tanto si accendono focolai, in particolare nel 'vallone' in corrispondenza di via Francia.

Eppure, per l'intera giornata di ieri si sono susseguiti i lanci di un canadair; non solo: sul posto hanno operato un elicottero, tre squadre di Vigili del Fuoco e sette volontari di Protezione civile. Sta di fatto che, in serata, le fiamme erano visibili su un fronte piuttosto ampio.

Stamane, poco dopo le 7, sono ripresi i lanci del canadair e stanno operando i mezzi da terra.

E se è vero, come ha ribadito ieri il sindaco dell'Aquila, che "dal 30 luglio è in atto uno enorme sforzo di uomini e mezzi che senza sosta operano per domare roghi e focolai", è altrettando vero che si fa davvero fatica a capire come sia possibile che i focolai restino attivi pur tenendo in considerazione le alte temperature del periodo e i venti che non aiutano. E' evidente che qualcosa non sta funzionando, è evidente che l'ordinanza anti volontari, sollecitata al sindaco dai Vigili del Fuoco, sta rallentando le operazioni - inutile ribadire che si sarebbero potute coordinare squadre di volontari che avrebbero potuto operare in sicurezza per la bonifica del sottobosco - e bisognerà dunque fare chiarezza, finita l'emergenza, su ciò che sta accadendo all'Aquila.

In un paese civile, non è accettabile restare passivi ad assistere al fuoco che brucia ettari ed ettari di montagna per giorni e giorni.

D'altra parte, che dietro ai roghi ci sia la 'mano' dell'uomo è altrettanto chiaro: sin dai primi giorni si è parlato esplicitamente di un "unico disegno criminoso". E l'altra notte, è stato denunciato un fatto inquietante sul Monte Omo ad Arischia: i volontari dei gruppi della Pro loco di Coppito e Pivec, (operativi sotto l'egida della Protezione Civile), che stavano perlustrando l'area già incendiata, sono stati presi a sassate da mani ignote.

Solo il caso ha evitato che qualcuno fosse colpito. Gli aggressori si sono poi dileguati nel buio, a dire che si tratta di persone che conoscono la zona e che sanno muoversi di notte nel bosco.

Non stupisce: certo, potrebbero esserci in giro dei piromani in azione per spirito d'emulazione, ma chi ha appiccato il fuoco ad Arischia e sul Monte Pettino l'ha fatto scientemente, tenendo in considerazione l'arrivo del caldo, valutando i venti e la vegetazione. Un disegno criminoso, appunto.

Di origine dolosa è anche il rogo che ha bruciato l'ex deposito Irti a Preturo dove, da anni, sono staccati rifiuti di ogni tipo sebbene già nel 2015 la Asbuc di Preturo avesse presentato una segnalazione esposto alle autorità competenti e al Comune dell'Aquila.