Coronavirus, la curva dei contagi preoccupa: stop a discoteche e locali da ballo, mascherina all'aperto dove possono formarsi assembramenti

Con la curva dei contagi che risale, e la preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane col rientro dei vacanzieri dall'estero, a meno di un mese dall'apertura delle scuole - e passato il Ferragosto - il Governo ha deciso di chiudere discoteche e locali da ballo, anche all'aperto, in tutta Italia, e dunque anche in Abruzzo.

La decisione è maturata a seguito di una videoconferenza urgente tenuta nel pomeriggio con le Regioni.

Eliminata la facoltà di deroga a livello locale. "Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l'attenzione", le parole attribuite al ministro della Salute Roberto Speranza; "Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative. Serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo", ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. "Restiamo uno dei Paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili", ha proseguito il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

Il provvedimento entra in vigore domani, lunedì 17 agosto, e resterà in vigore almeno fino al 7 settembre.

Scatta anche l'obbligo della mascherina dalle 18 alle 6, "negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".