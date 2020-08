Tione degli Abruzzi: è morto don Rinaldo De Santis

Il Cardinale Arcivescovo ieri ha appena appreso la triste notizia della morte di don Rinaldo De Santis.

Nato a Bagno Grande il 23 settembre 1926, venne ordinato sacerdote il 24 febbraio del 1951. Fu Vicario Parrocchiale a Terranera e Fontavignone dal 1953 al 1954. Poi nel 1954 fu Parroco a Goriano Valli. E' stato anche Vicario Parrocchiale a S. Maria del Ponte, Tione degli Abruzzi, San Lorenzo di Beffi e Succiano fino al 1955.

Poi, sempre come Vicario Parrocchiale ha svolto il ministero anche ad Acciano e Roccapreturo negli anni 1976-1979.

Don Rinaldo è stato per tanti anni Parroco di San Lorenzo di Beffi e Santa Giusta e San Giorgio di Goriano Valli, S. Maria Assunta e S. Maria del Ponte in Tione degli Abruzzi. Nel maggio 2015 ha lasciato gli incarichi per raggiunti limiti d'età.

Le esequie saranno celebrate mercoledì 19 agosto alle ore 16:30 nella Chiesa provvisoria di Tione degli Abruzzi.