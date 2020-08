L'Aquila: buoni omaggio per parrucchiere per le donne vittime di violenza

Fabiana Milani, titolare della Parrucchieria Milani, con sede all’Aquila, ha donato centoquaranta buoni omaggio per un servizio piega al Centro Antiviolenza per le Donne dell’Aquila.

"Fabiana Milani ha voluto sostenere concretamente la lotta delle donne contro la violenza maschile, con un gesto significativo e pieno di calore, rendendo possibile alle donne accolte presso la struttura, che si trovino in difficoltà economica, di compiere un gesto di cura e di attenzione per se stesse, gesto che la violenza degli uomini impedisce nell’anima e nel corpo", scrive in una nota la presidente del Cav dell'Aquila Simona Giannangeli.

"E allora ricominciare ad avere cura di sé può e deve significare, oltre che denunciare il maltrattante, mettersi al riparo dalle violenze maschili, chiedere la separazione dal coniuge violento, rielaborare quanto subito da un uomo, anche regalarsi un piccolo momento tutto per sé, perché, come ha scritto Fabiana Milani sul buono omaggio, Vedersi belle…ci fa star bene".

"Voglio esprimere a Fabiana Milani, a nome del Centro Antiviolenza per le Donne dell’Aquila, tutta la mia gratitudine, per un gesto così dirompente, compiuto in silenzio, indicativo dell’autentico riconoscimento della nostra attività da parte di una donna-sorella, professionista seria e competente".

"Questi gesti sono preziosi per noi, perchè rafforzano la nostra lotta contro la violenza maschile e testimoniano ancora una volta la forza e la potenza delle relazioni tra donne", conclude Giannangeli.