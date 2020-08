L'Aquila: chiuso alle auto il Corso da piazza Duomo ai quattro Cantoni

Si completa la riorganizzazione della viabilità del centro storico dell'Aquila per l'ultimo scorcio d'estate.

A seguito della istituzione di due nuove aree pedonali urbane (apu) in via Bazzano (tra corso Federico II e via Rosso Guelfaglione, nelle vicinanze di piazza Duomo) e in via delle Tre spighe (tra piazza Battaglione degli Alpini e via della Genca), e della decisione di modificare la zona delimitata da via Vittorio Veneto, piazza del Teatro e via Sinizzo da area a traffico limitato a zona di rilevanza urbanistica, come via Castello, con ordinanza 389 del dirigente del Settore Polizia Municipale [puoi scaricarla qui] è stato chiuso al traffico veicolare, da domani 20 agosto e fino al prossimo 30 settembre, il tratto di Corso Vittorio Emanuele tra piazza Duomo e corso Principe Umberto, con le seguenti eccezioni:

Disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Il motivo è presto detto: "la rilevante presenza turistica in città, destinata ad intensificarsi in vista delle manifestazioni della imminente Perdonanza Celestiniana", è scritto nero su bianco sull'ordinanza.

E' chiaro, però, che ha contribuito il dibattito alimentato in città dalla nascita di un gruppo Facebook - "Stop alle macchine in centro storico all'Aquila" - che sta spingendo nel senso della pedonalizzazione del cuore cittadino.

Il provvedimento prevede, altresì:

Dunque, salendo da via sallustio - chiusa all'altezza di via Patini - per raggiungere Piazza Palazzo si potrà passare da via Cavour; per andare in piazza Duomo, invece, intorno a cui si può girare ad anello - verso via Sassa, via dell'Arcivescovado, corso Federico II, con uscite su via dell'Arcivescovado e via dell'Indipendenza - si potrà percorrere via Patini, a senso unico di marcia: per uscire si può passare da via Marrelli, in senso contrario verso via Sallustio.

Rimozione forzata sul lato destro di piazza Palazzo che potrà essere percorsa in senso antiorario, nel tratto compreso tra via Cavour e via Patini, tra via Patini e via corso Principe Umberto.