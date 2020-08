Coronavirus, casi in aumento in Italia: 845 positivi nelle ultime 24 ore, 6 i decessi

Sono diventati quasi 22,5 milioni i casi accertati di Covid-19 nel mondo stando alle elaborazioni della Johns Hopkins University, sempre secondo la quale sono circa 790mila le vittime accertate.

Contagi ancora in crescita anche nel nostro Paese: oggi sono 845 e si tratta del dato più alto dal 16 maggio scorso; un periodo - quest'ultimo - ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l'inizio della cosiddetta 'fase 2' dal 18 maggio. Così come ieri, nessuna regione italiana è a contagio zero.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 77.442: ciò significa che è risultato positivo l'1.09% dei test; ieri i casi erano stati 642 su 71.095 esami (0.9%).

A pesare in maniera significativa (in alcune regioni per quasi la metà) sul numero dei contagi sono i risultati delle attività di screening sulle persone che rientrano da viaggi e vacanze all'estero. Rispetto a ieri cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68; i degenti ospedalieri con sintomi sono 883 (+17 rispetto a ieri).

I nuovi decessi, infine, sono stati 6 per un totale di 35.418 persone. Ieri i decessi erano stati 7.

Gli attualmente positivi sono 16.014, con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le regioni con più casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana (59) ed Emilia Romagna (52).