Riorganizzazione del servizio mensa, Bignotti: “Conclusi i sopralluoghi nelle sedi scolastiche”

"Si sono conclusi oggi i sopralluoghi presso tutte le sedi delle scuole pubbliche della città dell'Aquila per la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica alla luce delle attuali normative emergenziali legate al Covid-19".

Lo rende noto l’assessore alle Politiche educative del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

"Si è trattato anche di un momento di confronto con i dirigenti scolastici sulle varie tematiche riguardanti le modalità di riapertura in sicurezza – prosegue Bignotti – con l’obiettivo principale di trovare sempre soluzioni che potessero garantire la gestione del servizio di refezione tramite lo sporzionamento in loco, evitando così la vaschetta monoporzione, per continuare ad erogare un servizio di alta qualità alle famiglie aquilane. Su ogni criticità rilevata – afferma ancora l'assessore - si è svolto un ragionamento analitico che permetterà, sia in questo ambito che in quello dell'edilizia scolastica, di garantire un servizio che sia il più possibile aderente a quello degli scorsi anni senza penalizzare nessuno".

"Ringrazio pertanto - conclude l'assessore Bignotti - tutti i dirigenti scolastici e il loro personale per la disponibilità e per il confronto sempre sincero e produttivo, il gestore del servizio di refezione scolastica per la collaborazione ed i dipendenti comunali che in questi giorni stanno lavorando alla riorganizzazione di tutti i servizi a domanda individuale."